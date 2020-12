Aj takýto bol rok 2020

Blíži sa koniec roka a všetci sa určite pri tejto príležitosti pozastavíme a zaspomíname, v tejto dobe viac ako inokedy, ako sme ho prežili. Teda zhrňme si čo nám rok 2020 vzal a čo nám dal.

Tento rok bol naozaj v mnohým oblastiach náročný, ale zároveň aj v mnohom poučný. Dlhodobo sme na Slovensku pociťovali politickú krízu, nespokojnosť občanov s prácou politikov, ktorá bola spájaná s korupciou a inými škandálmi. Kampaňové dni ubehli rýchlo a 29.2.2020 sa rozhodlo, že si Slovensko môže konečne vydýchnuť a vymaniť sa z pod rúk mafie. Radosť ale rýchlo vystriedala pandémia. COVID-19 zasiahol každého jedného z nás. Mnohým ľudom sa zhoršila finančná aj zdravotná situácia, ekonomika nám prepadla a nevyhli sme sa ani tvrdým opatreniam (lockdownu). Napriek tomu sme tvrdo pracovali a snažili sa aj počas pandémie plniť naše sľuby.

Dobytkár, Božie Mlyny, Očistec, Judáš ... na každého raz príde

Popri pandémii sme sa dočkali aj dobrých správ. NAKA vyšetrila už za prvý polrok tohto roka historicky najviac trestných činov zameraných na korupciu verejných činiteľov. Ide o ľudí, ktorí v minulosti ale aj doteraz pôsobia vo vysokých funkciách policajného zboru, SIS a Kriminálneho úradu finančnej správy. Tak dobre známa a opakovaná fráza ,,skutok sa nestal“ prestala zaberať a polícia začala so zatýkaním. Verím, že to tak bude pokračovať aj naďalej a budúci rok budem môcť spomenúť ďalšie významné policajné akcie, ktoré prispeli k odseknutiu SMER-áckych a mafiánskych chápadiel.

Kilečká sú už dve

V lete sme schválili naše prvé podnikateľské kilečko, ktoré malo 114 opatrení na zredukovanie podnikateľskej byrokracie a nadbytočných povinností pre podnikateľov. Cieľom bolo dosiahnuť zníženie administratívnej záťaže a pomôcť podnikateľom, či bežným ľuďom. Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že nejde o výrazné zmeny, aj tie prinesú pre podnikateľa pár stovák navyše. Tak, ako som spolupracoval na tvorbe prvého kilečka, pracoval som aj na druhom. To sme predstavili ku koncu roka 2020. Kilečko 2 obsahuje spolu 469 opatrení, pri ktorých sme spolu s mojimi kolegami Lukášom Bonkom a Mariánom Viskupičom strávili dlhé dni a verím, že na pozitívny výsledok nebudeme musieť dlho čakať.

Mladomanželské pôžičky – pomoc alebo záťaž?

Tento rok sa v parlamente objavila novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB). Využil som príležitosť a viac krát som nielen v pléne ale v širokom okolí upozornil na jednu časť tohto zákona, a to na mladomanželské pôžičky. Konkrétne som upozorňoval na ich nefunkčnosť a chýbajúcu zmysluplnosť. Tie vznikli skoro pred dvoma rokmi na podnet strany Most-Híd a poskytuje ich ŠFRB. Som jednoznačne za to, aby sme mladé rodiny podporili, ale určite nie kopou nezmyselných pravidiel. Preto som pri tejto novele spolupracoval s ministerstvom dopravy a výstavby. Produktívne stretnutie malo svoje opodstatnenie a podarilo sa presadiť aspoň základné body.

Tunelovanie mestských a štátnych podnikov už nebude také jednoduché

Začiatkom leta som poukazoval na tunelovanie BVS cez InfraServices. Následne som pripravil novelu zákona o regulácií v sieťových odvetviach. Táto novela bola schválená, v budúcnosti sa zabráni tunelovaniu vodárenských a teplárenských spoločností cez dcérske podniky. Taktiež sa zaviedla povinnosť dodatočnej kontroly už uzavretých zmlúv a sankcie v podobe možnosti odstúpenia od zmluvy.

Chránime majetok všetkých

Ďalší zákon, na ktorom som spolupracoval bol zákon, ktorý reaguje na hrozbu, že k našej základnej strategickej surovine - vode, sa snažia dostať rôzne záujmové skupiny. Východoslovenská vodárenská spoločnosť teraz rieši problém, kedy sa k účasti vo vodárňach, snaží dostať neznáma osoba s neznámymi úmyslami cez nastrčeného advokáta. Navrhujeme zákonnú úpravu ktorá hovorí, že majetkové účasti štátu, obcí a samosprávnych krajov môžu byť prevedené iba na iné obce, samosprávne kraje či štát.

Do budúcna ale musíme nastaviť pravidlá tak, aby sme umožnili strategickým investorom vstúpiť do takýchto podnikov s jasnými pravidlami, povinnosťami investícií a rozvojovými plánmi, ktoré budú musieť splniť.

A zas tá byrokracia

Skoro 20 tisíc matiek každý rok nedostane materskú. O materskú môže matka prísť napríklad v dôsledku rizikového tehotenstva, pretože doba PN sa nezarátava do 270 dní nemocenského poistenia, čo je úplne základná podmienka na priznanie materskej. Dal som si záväzok, že túto nespravodlivosť napravíme. Dúfam, že sa podmienku 270 dnínemocenského poistenia sa podarí zo systému podpory materstva a rodín s malými deťmi úplne vypustiť. Je to práve táto podmienka, ktorá spôsobuje nespravodlivosti, ktoré dnes v systéme máme.

A čo si priať do Nového roku?

Každý má svoje vlastné priania, záväzky, ktoré si do Nového roku dáva. Ale jedno prianie máme všetci spoločné – aby táto pandémia skončila a my sme sa mohli vrátiť naspäť do normálneho života. Preto Vám všetkým prajem veľa trpezlivosti, nádeje a sily na prekonanie všetkých nutných opatrení, ktoré sú okolo nás. Verím, že s príchodom vakcíny opatrenia ustúpia, znovu začneme žiť normálny život a budeme môcť pracovať na tom, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.