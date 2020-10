Testovať? Určite áno.

Testovanie na Orave a v Bardejove dopadlo nad očakávanie. Cez víkend to isté čaká zvyšok Slovenska. Ak chceme predísť úplnému lockdownu, teraz je ten čas spojiť sa.

Minulý týždeň sa začalo plošné testovanie v najviac postihnutých oblastiach Covidom - na Orave a v Bardejove. Všetci sme pozorne a s dávkou nádeje ale aj skepticizmu sledovali, ako toto pilotné testovanie dopadne. Našťastie, ľud sa nedal oblbnúť dávkou hoaxov, ktoré na nás útočia z každej strany a testovania sa zúčastnilo neuveriteľných 90% ľudí.

Teraz plošné testovanie čaká zvyšok republiky a mnohí aj napriek úspešnosti testovania z minulého týždňa váhajú, či sa testovania zúčastniť alebo nie. Ako počúvam okolie, ľudí odrádzajú hlavne správy o nedostatočnej presnosti antigénových testov. Nie som lekár ani odborník, aby som tu mohol poučovať o spoľahlivosti, resp. nespoľahlivosti antigénových testov. Nikto ani netvrdí, že tieto testy sú 100% spoľahlivé. Sám premiér hovorí, že odhalia približne 67% pozitívnych.

Teraz si niekto z vás možno povie, že toto číslo nie je tak vysoké a celé toto testovanie je možno len strata času a len kopa zbytočne vyhodených peňazí. Treba však povedať, že testovanie odhalí veľké množstvo infekčných ľudí - teda tých, pri ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že budú vírus roznášať ďalej. Toto testovanie taktiež vedie k rýchlejšej identifikácii prípadov, keďže výsledok máme do cca tridsiatich minút, a tým pádom sa môže rýchlo pristúpiť k liečbe a izolácii pozitívnych ľudí. Včasné testovanie tiež pomáha identifikovať každého, kto prišiel do styku s infikovanými ľuďmi. Je všeobecne známe, že antigénové testy by mohli pomôcť udržať pandémiu na uzde, a tiež boli kľúčovým strategickým prvkom v boji proti druhej vlne aj v iných krajinách ako napríklad Taliansko alebo Kanada.

Ako to teda bude cez víkend fungovať?

Na Slovensku je pripravených vyše 5000 odberných miest. Keď prídete na odberné miesto, bude vás čakať pár administratívnych úkonov. Preukážete sa občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca členovi odberného tímu, ktorý si zapíše meno, priezvisko, trvalý pobyt a telefónne číslo.

Dostanete dve čísla, na základe ktorých urobia test a vydajú výsledok. Následne vás pošlú vyfúkať nos a vydezinfikovať ruky. Pri pristúpení na test odovzdáte prvé číslo a zdravotník alebo lekár vás vyzve, aby ste si dali rúško pod nos a urobí ster, ktorý trvá len pár sekúnd. Potom už len čakáte 15 až 30 minút, kým zavolajú vaše číslo a prídete si po výsledok v zalepenej obálke.

Pevne verím, že keď sa dokázali minulý týždeň zomknúť Oravci a Bardejovčania, tak sa dokážeme zomknúť aj my, zvyšok Slovenska. Či už niekto týmto testom verí alebo nie, je viditeľne preukázané, že sú spoľahlivé najmä na zachytenie infikovaných ľudí. Len spoločne vieme predísť celoplošnému lockdownu, ktorý na nás striehne za dverami. Buďme zodpovední a pristupujme k opatreniam a testovaniu s najvyššou vážnosťou.