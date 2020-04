Pellegriniho vláda rozdala svojim v posledných dňoch ďalších 3,4 milióna €

Rozdávanie z rezervy predsedu vlády, ktoré odhalil Ondrej Dostál, nebola jediná akcia odchádzajúcej Pellegriniho vlády na zahojenie svojich ľudí. Priamo zo štátneho rozpočtu priklepli spriazneným starostom a primátorom ...

... niekoľko dní pred voľbami 3,4 milióna €.

Traja starostovia blízky SNS si rozhodnutím vlády 87/2020 z 19. februára prišli na 834 tisíc € a dvaja nezávislí, Jozef Belický zo Šaľe a Juraj Říha z Malaciek, až na 2,6 milióna Eur. Obzvlášť Juraj Říha z Malaciek má však k Smeru bližšie ako blízko. Pellegriniho účet za poslednú hostinu sa tak spolu s vyrabovanou rezervou predsedu vlády vyšplhal už na 4,4 milióna €.

Nespochybňujem chvályhodnosť projektov ako sú rekonštrukcia materskej školy, mestského úradu, či plavárne, alebo budovanie športových komplexov, ale vadí mi, ak na ich realizáciu musíte obliekať to správne stranícke tričko. A obzvlášť mi vadí, keď takáto „akcia“ nemá ani len primerané odôvodnenie a pri bližšom pohľade z toho smrdí tunel. Pozrime sa na najväčšiu časť koláča 1,5 milióna €, ktorú si uchmatlo mesto Malacky.

K projektu výstavby športového tréningového komplexu za 6 miliónov € nebola vláde ani mestským poslancom predložená štúdia vykonateľnosti ani cost benefit analýza. Nie je teda doložené, že by Malacky takýto športový komplex potrebovali, ale hlavne či by „uživili“ jeho ročnú prevádzku.

Mesto ani len nevlastní pozemok, na ktorom chce projekt realizovať a nemá ani chýbajúcich 4,5 milióna €. Ak by mesto Malacky realizovalo projekt pomocou úveru 3 milióny €, ako predpokladá materiál predložený vláde, mesto by sa dostalo na hranicu zákonnej dlhovej brzdy. Ľudovo povedané, v Malackách by prejedli to čo ešte ani len nemajú, a na dlho dopredu. Pri dnes už istom ekonomickom poklese, ktorý tvrdo postihne aj príjmy samospráv, sa projekt stáva už úplne nerealizovateľným.

Pri viac ako napätom financovaní je ešte zarážajúcejšie, že projektu chýba akákoľvek analýza prevádzkových nákladov. Pri športových komplexoch nie sú prevádzkové náklady vôbec nízke a je skoro pravidlom, že samospráva na prevádzku športovísk a ich údržbu dopláca nemalé peniaze. Aj preto bol projekt minulým zastupiteľstvom mesta odmietnutý ako drahý a nepotrebný. Mesto už totiž má veľkú multifunkčnú športovú halu Malina, rekonštruovanú v roku 2017, čo sa pri veľkosti mesta 18 tisíc obyvateľov javí ako postačujúce.

Primátor Juraj Říha je so smeráckymi potentátmi kamarát. (www.malacky.sk)

Ešte zaujímavejšia je situácia s pozemkom pod športovú halu. Primátor Říha už kúpil od stavebnej spoločnosti HORNEX, a.s. (prostredníctvom nastrčenej spoločnosti FUNDUS, s.r.o.) asi 8000 m2 za viac ako 400 tisíc € a plánuje prikúpiť ďalších 7000 m2 za 680 tisíc €. Iba pozemok, ktorý je v súčasnosti brownfieldom pri železničnej trati, tak bude stáť Malačanov viac ako 1 milión €. Vlastník pozemku teda urobí veľmi pekný obchod. Predávajúcim je pritom spoločnosť, ktorej sa vždy výnimočne darilo pri štátnych zákazkách a viac krát sa to nezaobišlo bez podozrení na korupciu.

Jednu veľkú rekonštrukciu stihol HORNEX už aj v Malackách za primátora Říhu, a to kaštieľa za 400 tisíc € plus dph. Vo verejnom obstarávaní boli podané len dve ponuky a HORNEX o zákazku súťažil so spoločnosťou, ktorá vyrába altánky a pergoly.

Mesto Malacky má pod vedením primátora Říhu vyslovene šťastie na stavebné práce s objemom tesne pod limit, aby nemusel byť aplikovaný zákon o verejnom obstarávaní, a ešte aj tie mu často dodávajú rovnaké spoločnosti. Keďže šikovný primátor s dobrými stykmi si iba za rok 2019 vybavil dotácie na stavebné projekty za 2,5 milióna €, domnievam sa, že NKÚ by malo skontrolovať hospodárnosť vynakladania našich peňazí.

V tomto duchu podám na NKÚ podnet, rovnako ako dám vláde SR podnet na zrušenie Pellegriniho dotácií uznesením vlády 87/2020. Myslím si, že 3,4 milióna € vieme v dnešnej dobre využiť aj oveľa efektívnejšie.

Autor je poslancom NRSR za stranu Sloboda a Solidarita

Foto v titulke: Tomáš Benedikovič, DenníkN