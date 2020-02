Vzdušné zámky Borisa Kollára – na kom a na čom stojí jeho volebný program?

V predvolebnej kampani pomerne silno zarezonoval plán SME RODINA stavať ročne 25 tisíc nájomných bytov. Jeho autorom je právnik Štefan Holý, ktorý ako ekonomický expert hnutia na rôznych fórach prezentuje zaručené mechanizmy...

..na zvýšenie HDP a životnej úrovne na takú, aká je v Rakúsku.

Podstatou je vyňatie určitých verejnoprávnych inštitúcií spod prísnych Maastrichtských kritérií na verejný dlh. V prípade takéhoto vyňatia a ich masívneho zadlženia Štefan Holý predpovedá významné zvýšenie ekonomickej aktivity, rast HDP a celkovej životnej úrovne na Slovensku. Znie to lákavo a bez hlbšieho skúmania aj rozumne.

Pri bližšom skúmaní práce Štefana Holého ma však vyrušilo niekoľko faktov, ktoré vo mne vzbudili pochybnosť nad odbornosťou a osobnou integritou ekonomického experta hnutia SME RODINA. A to ma donútilo napísať dnešný blog.

Štefan Holý má nepochybne skúsenosti s rakúskym prostredím. Prakticky od jej vzniku viedol v Bratislave pobočku viedenskej advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner („LGP“). V roku 2018 získal Holý prostredníctvom svojej spoločnosti NOESIS Strategies, s.r.o. („NOESIS“) zákazku od štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky („ŽSR“). Jeho predmetom mala byť príprava analýzy finančného modelu ŽSR a jej možnej transformácie.

V tomto čase viedol Holý ešte stále bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie LGP, a preto je pomerne zvláštne, že analýzu nezakontrahoval s advokátskou kanceláriou s veľkým množstvom právnikov, ale s touto svojou jedno-osobovou spoločnosťou. LGP v tejto súvislosti figurovalo v zmysle zverejnenej zmluvy o dielo ako subdodávateľ časti analýzy. Najmä tej časti, kde sa financovanie ŽSR porovnávalo, okrem iného, s jej rakúskym diaľničným náprotivkom ASFINAG a železničným náprotivkom ÖBB. Táto časť analýzy mala byť vypracovaná hlavnou viedenskou pobočkou LGP. V analýze sa posudzovala možnosť vyňatia ŽSR spod verejného dlhu, jej následné masívne zadlženie, aby takéto cudzie zdroje boli určené na investície do tohto podniku a jeho aktivít.

Problém nastal v situácii, keď Štefan Holý, v tom čase už aktívny v hnutí SME RODINA, odovzdal ŽSR analýzu, kde tvrdil, že takýto mechanizmus je možný a reálny a to na základe porovnania s Rakúskom. V tejto súvislosti úplne odignoroval stanovisko viedenskej pobočky LGP, ktorá bola zodpovedná za ťažiskovú časť porovnania s Rakúskom. LGP vo svojej analýze doručenej ŽSR tvrdí presný opak.

Ako je to možné? Zlé jazyky tvrdia, že Štefan Holý záver analýzy rakúskej LGP jednoducho vymazal, nahradil vlastným a takúto analýzu potom odovzdal ako dielo svojej NOESIS železniciam. A následne na tom postavil ekonomický program SME RODINA. Za analýzu vyinkasoval bez jedného eura 300 tisíc, čo významne pomohlo jeho firme NOESIS k historicky rekordným tržbám. Podľa zoznamu faktúr firma NOESIS vyinkasovala od železníc spolu až 417 600 eur.

Faktúry ŽSR zverejňuje na adrese https://www.zsr.sk/pravne-dokumenty/faktury/ (Peter Cmorej)

Šťastie Štefana Holého na biznis partnerov z oblasti železničných koľají nebol ojedinelý. V rokoch 2015 až 2017 podnikal spolu s mečiarovským privatizérom a sponzorom Smeru Vladimírom Poórom, ktorý vlastní napríklad železničné opravovne Trnava a Zvolen. Bližší vzťah s Vladimírom Poórom dokazuje aj dlhoročné členstvo Štefana Holého v dozornej rade Poórovej firmy sklárne Poltár.

Ich spoločnej firme TrigoTech sa tiež podaril zaujímavý kúsok. Napriek tomu, že v roku 2016 dosiahla tržby skoro 550 tisíc, rok ukončila stratou 425 tisíc. Keďže firma inú aktivitu nevyvíjala, logicky skončila v predĺžení a jej konatelia ju mali v zmysle zákona posunúť do konkurzu. Firma v technickom bankrote však našla kupcu v osobe istého Ľuboša Gálika, ktorý sa zrejme na podobné spoločnosti špecializuje, keďže v predĺžení je asi každá spoločnosť, v ktorej pán Gálik pôsobí alebo pôsobil.

Na doplnenie už len spomeniem, že jednou z povolebných požiadaviek SME RODINA bude podľa slov Borisa Kollára aj Ministerstvo dopravy. Hádajte pre koho. Podľa Denníka N ex-riaditeľ železníc Juraj Tkáč, ktorý so Štefanom Holým podpisoval predmetné zmluvy, sa v novembri objavil aj na programovej konferencii SME RODINA.

Program SME RODINA

Pri bližšom pohľade na program hnutia si nie je možné nevšimnúť, že je plný sľubov. Iba ciele v oblasti podpory rodín s malými deťmi nesú cenovku vyše 1 miliardu eur ročne - 100 eur na bývanie rodinám s deťmi, materská vyššia o 225 eur, zvýšenie rodičovského príspevku až na úroveň minimálnej mzdy, vyšší daňový bonus, aj prídavky na deti. Len spomeniem, že napríklad pri zvýšení rodičovského príspevku zabudol pán Holý vynásobiť počet rodičovských príspevkov 12 mesiacmi, a tak náklady na toto opatrenie sú 350 miliónov ročne a nie 29,4 milióna ako prezentujú v programe.

K tomu prirátajme napríklad nápad na štátom garantovaný lízing áut za ľudové ceny (bez vyčíslenia) alebo už spomínanú masívnu výstavbu nájomných bytov, navyše s garantovaným nájomným hlboko pod trhovú cenu. Odhliadnuc od toho, že tieto nápady sú nerealizovateľné, na ich zafinancovanie by sa musel štátny rozpočet nafúknuť na dvojnásobok. A to celé je na strane príjmov kryté fantazmagóriou Štefana Holého z analýzy pre ŽSR.

Neberte to v zlom. Verím, že Boris Kollár to myslí so zmenou v našom štáte úprimne, verím, že chce robiť politiku pre ľudí. Mám však v živej pamäti ako pred štyrmi rokmi dotiahol do parlamentu „zápasníka“ a prvotriedneho primitíva Petra Marčeka, Martinu Šimkovičovú a Rastislava Holúbeka, ktorí celé štyri roky hlasovali so Smerom.

Ak máme vládu mafie a dilentantov skutočne vymeniť, veľmi sa obávam, aby Boris Kollár rovnakú chybu neurobil opäť. A Štefan Holý je po Martinovi Borguľovi už druhá kontroverzná postava medzi vysoko postavenými kandidátmi SME RODINA. Slovensko nezmeníme, ak budeme do verejných pozícií ťahať ľudí s podivnými vzťahmi, ekonomickými aktivitami a povážlivou osobnou integritou.

A to, čo zatiaľ vieme o Štefanovi Holom, veľkú dôveru nevzbudzuje.