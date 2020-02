Kategórie finančných poradcov alebo nie je poradca ako poradca

Pri písaní jedného z predchádzajúcich blogov, ma napadla typológia poradcov podľa ich spoločných znakov. Poďme si ich zaškatuľkovať.

Premotivovaný nováčik

Viete, ako ho spoznáte na diskotéke? Je jediný v obleku. Je nadšený. Od náboženského fanatika ho niekedy rozoznáte iba tak, že nevykrikuje haré krišna, neponúka Strážnu vežu, ale finančné produkty. Pomáha ľuďom. Aj tým neznámym. A oni to často nevedia oceniť.

Úprimne, nie je ľahké byť nováčikom. Pokým si vybudujete meno a klienti vás začnú oslovovať sami, je to strastiplná cesta. Oslovujú ľudí, ktorých roky nevideli, pýtajú si odporúčania hneď na prvom stretnutí, volajú na akýkoľvek kontakt, ktorý im príde pod ruku. Ak robia poradenstvo poctivo, rozumej, neženú sa za províziou, a sú vo firme, ktorá ich zdiera, toto štádium prežijú len výnimočne.

Skúsený remeselník

Prežil. O finančný trh sa do hĺbky nezaujíma, ale vie predať svoj produkt a vie sa tým uživiť. Možno má niekedy pochybnosti, či ponúka to najlepšie pre klienta, ale spolieha sa na ostatných. Predávajú to predsa všetci. Drží sa preto svojho koryta, predáva iba niekoľko produktov, v ktoré verí, ktoré pozná. Nemá rád zmeny.

Nebezpečný škodca

Veľmi dobre vie, ako sa veci majú. Vie, z čoho je najvyššia provízia a vie, že ju vždy zaplatí klient. Nevadí mu to. Keby som mu to nepredal ja, predá mu to niekto iný. Jeho morálne mantinely dokážu byť flexibilné, ak je motiváciou dostatočne vysoká provízia. Má overené predajné postupy, vie, ako klienti na ktorý podnet zareagujú. Hovorí im, čo chcú počuť. Na otázky odpovedá tak, aby bol klient spokojný aj vlk sýty. Maličkosti, ktoré by mohli klienta zneistiť, takticky zamlčiava.

Gangster

Už keď prvýkrát vidí klienta, vie, aký bude záver. Všetko, čo teraz máte, zrušte, mám pre vás niečo lepšie. Na narodeniny mu nezabudne poslať aspoň SMS, však za dva roky sa s ním chce vidieť znova. Tento produkt, čo sme uzatvorili pred dvoma rokmi, je výborný, ale dnes je ešte niečo lepšie. Znížime platbu na minimum a budeme sporiť v novom produkte. Lebo tak získa opäť novú províziu. Zásadne všetko rieši osobne a ústne. Zmluvy sa podpisujú hneď na druhom stretnutí, však si predsa dôverujete.

Člen organizovanej zločineckej skupiny

Na vizitke má napísané riaditeľ alebo aspoň partner. Sem tam sa pochváli, v ktorej exotickej destinácii bol s ktorou finančnou inštitúciou. So všetkými si tyká, majú predsa svoje malé tajomstvá. Oni chcú predaje, on produkt s vysokou províziou konštruovaný tak, aby tie poplatky nebolo veľmi vidno. A hlavne žiadne zbytočné otázky. Poistky bez poistného krytia, či neodôvodnené vysoké platby? Kamoško, spýtaš sa len raz a nabudúce sa nechám pozvať na dovolenku od inej poisťovne.

Skutočný poradca

Veľmi sa vám neozýva, nemá kedy. Za roky práce má portfólio klientov, ktorým sa stará skoro o všetko. Zmluvy vám dá pokojne na preštudovanie, nemá problém poslať vám ponuku a vysvetlenie emailom. Do ničoho vás netlačí. Povie vám plusy aj mínusy, upozorní vás na riziká.

Čo myslíte, koľko percent sprostredkovateľov je v ktorej skupine?