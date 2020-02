Sporíme si s OVB. Pán landes direktor bol na súde.

Pred pár dňami sme po 3,5 roku vyhrali súd proti poisťovni Basler (Deutscher Ring), v ktorom ako svedok vystúpil aj krajský riaditeľ OVB Miroslav Kopernický.

Svet pána Kopernického je taký zaujímavý, že by bola nevýslovná škoda, keby ostal ukrytý iba v útrobách súdneho spisu. Na nasledovných riadkoch vám ponúkam výber z názorov pána Kopernického.

Najprv krátke uvedenie do obrazu. Poisťovňu Basler, predtým Deutscher Ring, teraz úplne po novom Youplus, sme zažalovali s asi dvadsiatkou klientov kvôli netransparentnosti a zmätočnosti účtovaných poplatkov. Poisťovňa strhávala dokonca poplatky, ktoré neboli uvedené nikde v poistnej zmluve. V spore, o ktorom píšem, vystúpili ako svedkovia známy ekonóm, riaditelia odboru ochrany spotrebiteľa z ministerstva financií a z NBS, ako aj špičkoví finanční poradcovia.

Pána Kopernického si na pomoc ako svedka zavolala poisťovňa. Zrejme preto, že OVB bolo dlhé roky výhradným predajcom poistenia pod značkou Deutscher Ring. Na začiatku pán Kopernický uviedol, že poistenie vo svojich prednáškach uvádza ako tretí pilier, v ktorom si ľudia môžu pomaličky sporiť na dôchodok. A aj túto zmluvu by odporučil ako takýto tretí pilier.

O: Bolo možné v minulosti z poistných podmienok iných poisťovní zistiť, aké poplatky v zmluvách uplatňovali?

MK: Detailne nie. Ja som ich ani nezisťoval.

O: Aj bez toho, aby ste poznali poplatky produktu tvrdíte, že tento produkt je vhodný na sporenie a prirovnávate ho ku tretiemu pilieru?

MK: Áno, pretože žiadna spoločnosť nemala detailne uvedené poplatky.

O: Poplatky boli v tomto prípade 18,5 % z každej platby. Aj pri týchto poplatkoch a pri znalosti priemerného výnosu akciového trhu tvrdíte, že produkt je vhodný na sporenie?

MK: Hoci jednoduchou matematikou mi vychádza záporné číslo, hovorím, že áno, lebo dnes sme už svedkami, že v zahraničí si klienti dávajú do bánk peniaze a majú už mínusové výnosy.

Moja obľúbená časť

O: Predávajú sprostredkovatelia OVB aj produkty, ktorých poplatky nevedia?

MK: Nie, vedia o nich, ale vedia len sumár, napríklad.

O: Nedeterminuje výška poplatkov vhodnosť produktu na sporenie?

MK: Nie, ja vidím cieľ. Prax ma naučila, že poplatky sú takmer rovnaké a preto do detailu ani nepátram, ako sú rozdelené. Vo všeobecnosti je to takmer jedno.

O: Ak tvrdíte, že poisťovne detailne poplatky neuvádzali, na základe čoho si myslíte, že potom poisťovne tieto poplatky účtujú?

MK: Ja vnímam poisťovne ako podnikateľský subjekt, ktorý tak ako na čerpacej stanici, keď si kupujem tyčinku, tak viem, že má na tej tyčinke rabat a z toho žijú.

O: Tak či som to správne pochopil. Ak by ste akceptovali, že produkt má poplatky 18,5 % a výnos akciového trhu je 8-10 %, aj napriek tomu by ste ten produkt považovali za vhodný na sporenie?

MK: Pre klienta, ktorému hrozí exekúcia, áno.

O: A pre iného klienta, ktorému nehrozí exekúcia?

MK: Musel by som poznať jeho celkovú analýzu. Bez toho neodpoviem.

Advokát poisťovne: Vy sa tu snažíte dokázať, že sprostredkovateľ konal neférovo či neodborne, to ale nie je predmetom tohto konania.

Ja: My sa tu snažíme dokázať, že sprostredkovatelia OVB vôbec nevedia, čo predávajú. A tento pán tvrdí, že je odborník.

O: Ak je to sporenie, prečo sa to volá poistenie?

MK: Exekučný úrad nemá právo siahnuť na poistnú zmluvu. (pozn. autora: nie je to pravda, exekútor môže siahnuť na sporiacu časť poistnej zmluvy)

O: Prečo sa poistenie spája so sporením?

MK: Napríklad klient chce nasporiť za 20 rokov 10 tisíc eur, tak sa mu rozpočíta, koľko má mesačne sporiť.

O: Pri produktoch bez poistnej časti nie je možne rozrátať, koľko má človek sporiť, aby dosiahol cieľ?

MK: Nebudem na to odpovedať.

Lacnejšie produkty a IŽP

O: Existujú na trhu aj lacnejšie produkty určené na sporenie, ako sú IŽP?

MK: Áno, sú.

O: Ponúka spoločnosť OVB aj takéto produkty svojim klientom?

MK: Áno.

O: Napriek tomu ste povedali, že produkt IŽP, aj tento produkt s poplatkami 18,5 % z každej platby, sú vhodné na sporenie. Hovoríte, že produkty vyberáte na základe analýzy potrieb klienta. Na základe čoho vyberáte produkty na sporenie pre klienta, ak nie na základe výšky poplatkov?

MK: Na základe analýzy a čo ten klient chce v budúcnosti s tými prostriedkami spraviť, ako ich chce použiť, ako ich chce mať k dispozícii, či ich chce mať k dispozícii a iné.

O: Viete uviesť typ klienta, ktorému sa na sporenie hodí IŽP?

MK: V danom období by som to odporučil klientovi, ktorý ma väčší obnos peňazí a chce diverzifikovať riziko nasporených súm.

O: V tomto konkrétnom príklade, klient mal jedinú potrebu, chce si sporiť na dôchodok, nepotrebuje žiadne zabezpečenie. Aký produkt na sporenie by ste takémuto klientovi ponúkli?

MK: Stavebné sporenie, napríklad.

O: Takže neodporučili by ste jej produkt IŽP?

MK: Keby mal viac peňazí, tak áno, ale iba pri diverzifikácii, ale keby mal málo peňazí, nie.

O: Vaši sprostredkovatelia sú školení o výške poplatkov v jednotlivých produktoch?

MK: Áno, sú. Pokiaľ to daná spoločnosť uvádza a vedia to nájsť, tak áno.

O: Kto školí vašich ľudí o vlastnostiach produktov?

MK: Aj my ako firma, aj ja ako človek, moji ľudia, aj poisťovňa.

Všetky otázky a odpovede sú prepisom z audio nahrávky výpovede krajského riaditeľa OVB Miroslava Kopernického.

Riešenie

Aj v tomto prípade si klientka myslela, že v poistnej zmluve si nasporí na dôchodok. Mýlila sa, tak ako tisíce ďalších, ktorí o tom možno ani nevedia. Teda, bola uvedená do omylu, aby sme boli presní.

Aby sa to viac nestávalo, v programe SaS navrhujeme niekoľko zásadných zmien. V prvom rade, sprostredkovateľská spoločnosť bude mať priamu zodpovednosť za spôsob sprostredkovania produktov ich podriadenými finančnými agentmi. V súčasnosti nič také neexistuje a keď sa prevalí „prúser“, zodpovedný je maximálne koncový sprostredkovateľ, ktorého, chudáka, vyškolil niekto ako Miroslav Kopernický. Pritom stačí aplikovať jednoduchú vnútornú kontrolu a väčšinu závadných zmlúv je možné odhaliť hneď v zárodku.

Po druhé, zavedieme benchmarking finančných produktov vo forme grafického prezentovania nákladovosti produktu a to spôsobom, ktorý bude pre spotrebiteľa dostatočne zrozumiteľný. Ak sú poplatky zmluvy 18,5 % z každej platby, bude to musieť byť na obale produktu zrozumiteľne uvedené, tak, ako je na krabičke od cigariet riziko rakoviny. A to aj pre staré, už existujúce zmluvy. Poisťovňa vám túto informáciu povinne poskytne vo výročnom liste.

Po tretie, zavedieme trestnú zodpovednosť odborne spôsobilých finančných sprostredkovateľov za škodu spôsobenú poskytnutím neúplných, nepravdivých, či zavádzajúcich informácií vedúcich k uzatvoreniu zmluvy. Keď má niekto skúšky a zápis v registri NBS, musel vedieť, čo robí a nebude mu potrebné dokazovať úmysel. Vyslovene klamať a podvádzať spotrebiteľa, ako v tomto prípade, sa stane trestným činom.

Na záver ďakujem advokátskej kancelárii AGM partners za ich dlhoročnú pomoc, hlboko pod ich komerčné sadzby, so súdnymi spormi nie len s poisťovňou Basler.

29. februára budeme mať šancu niečo zmeniť. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Moje meno je Peter Cmorej a vo voľbách 2020 kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita z miesta číslo 6. ako expert na Odvodový bonus a dôchodkový systém.