Ťažký život budúceho dôchodcu. Ako sa to, do frasa, počíta?

Jeden z našich voličov mi poslal otázku, čo má robiť, keďže dôchodok sa blíži. Odpoveď krásne ilustruje, aký je dnešný systém neskutočne zlý a táto vláda asociálna, a tak som sa ju rozhodol zverejniť.

Dobrý deň, mám odpracovaných 36 rokov, posledných 11 si platím minimálne odvody ako živnostník. Je pre mňa lepšie platiť si odvody aj keď nezarobím toľko, že by som odvody platiť musel? Mám ísť do predčasného dôchodku, keď k tomu dospejem? Ako dôchodca budem musieť zrušiť živnosť? Do akej výšky v eurách môžem pracovať bez zdanenia? Kedysi to bolo 200 eur.

Dôchodok sa vypočítava ako priemerný osobný mzdový bod x počet odrobených rokov x dôchodková hodnota. Osobný mzdový bod je pomer medzi vašou mzdou a priemernou mzdou v danom roku. V roku, keď ako živnostník platíte minimálne odvody, máte osobný mzdový bod 0,6. Neviem aký osobný mzdový bod ste mali ostatných 25 rokov, ale povedzme, že priemer bude 0,8. V takom prípade, ak by ste viac neplatili odvody, tak by ste mali po dovŕšení dôchodkového veku dôchodok 337 eur mesačne (v dnešných cenách, malo by sa to zvyšovať o rast priemernej mzdy). Minimálny dôchodok by bol vo vašom prípade 359,6 eur, takže dostali by ste ten.

Ak by ste si platili minimálne odvody aj tých ďalších 6 rokov, čo vám chýbajú do predčasného dôchodku, tak váš dôchodok bude 382,5 eur (+ rast priemernej mzdy) a minimálny dôchodok po odpracovaní 42 rokov bude 391,10 eur.

Takže prvá otázka, či je lepšie odvody platiť alebo neplatiť - na tú si musíte odpovedať sám. Rozdiel je na dôchodku asi 35 eur mesačne.

No a teraz k tým predčasným starobným dôchodkom. Za každý mesiac predčasného odchodu do dôchodku sa dôchodok znižuje o 0,5%. Takže za 2 roky predčasného odchodu to je 12 %. V prvom prípade (36 odpracovaných rokov) by ste mali dôchodok 316,45 eur a v druhom (42 rokov) 344,17 eur.

Počas predčasného starobného dôchodku nemôžete pracovať (viď výnimka na konci blogu). Podnikať môžete, ale! - nemôžete podnikať v čase požiadania o predčasný starobný dôchodok. V momente požiadania nemôžete byť zapísaný ani v žiadnej komore, ani mať žiadne oprávnenie na výkon akejkoľvek zárobkovej činnosti, ktorá vykazuje znaky slobodného povolania (lekárov, notárov, stavebných inžinierov, mediátorov, finančných sprostredkovateľov, znalcov, ...). To je veľmi doležité, lebo ak to táto asociálna vláda aj po rokoch zisti, tak Sociálna poisťovňa od vás začne vymáhať naspäť všetok vyplatený predčasný starobný dôchodok. Respektíve vám nebudú vyplácať starobný dôchodok, až kým to nezapočítajú.

Takže, aby som to zjednodušil, živnosť budete musieť zrušiť, požiadate o predčasný starobný dôchodok a trebárs aj deň po priznaní predčasného starobného dôchodku si ju môžete opäť obnoviť. Ďalšia dôležitá vec je, že počas vyplácania predčasného starobného dôchodku vám nemôže vzniknúť povinné sociálne poistenie. Inak vám okamžite prestanú vyplácať predčasný dôchodok. Takže nemôžete presiahnuť hranicu príjmov pre platenie sociálneho poistenia. A pozor, to už nemôžete presiahnuť ani rok pred požiadaním o predčasný starobný, inak by vám povinnosť platiť odvody vznikla hneď po obnovení živnosti a hneď by vám vyplácanie dôchodku zastavili. Tento nepríjemný problém môžete obísť založením s.r.o.

Situácia sa zmení po dvoch rokoch, keď z predčasného starobného dôchodku nabehnete na riadny starobný dôchodok. Vtedy sa môžete aj zamestnať, resp. môžete aj platiť odvody ako živnostník. Dokonca keď tak urobíte, a odpracujete, resp. budete platiť odvody ďalší rok, môžete si požiadať o prehodnotenie dôchodku. Dôchodok vám tým pádom zvýšia a týmto spôsobom môžete získať naspäť tých 12 %, ktoré vám ukrojili odchodom na predčasný starobný. Takže áno, vo všeobecnosti sa predčasný starobný dôchodok oplatí, lebo to odkrojené viete získať naspäť.

Pracujúcim dôchodcom sa zdaňuje všetok prijem. Je to preto, lebo dôchodca nemá nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Respektíve, ak je jeho dôchodok nižší ako nezdaniteľná časť, má nárok na ten rozdiel medzi dôchodkom a nezdaniteľnou časťou zakladú dane (u vás to asi bude pár eur). To, čo si pamätáte u študentov a dôchodcov je práca na dohodu do 200 eur mesačne. Z takejto dohody (iba z jednej) neplatíte sociálne ani zdravotné odvody (daň však platíte). Takto na dohodu môže pracovať aj predčasný starobný dôchodca.

Aj keď je to komplikované, dúfam, že som aspoň trochu pomohol. Pevne dúfam, že dostaneme možnosť tento guláš pravidiel výrazne zjednodušiť.

A ako by to malo byť?

V krásnej ideálnej budúcnosti by mal mať dôchodca svoj dôchodok z viacerých zdrojov. To ho najlepšie ochráni pred nepredvídateľnými politikmi. Keď sa rozhodne, že už nebude pracovať nadčasy, ba dokonca 6 hodín denne je dosť, lebo sa chce ísť hrať s vnúčatami, začne dôchodca poberať dôchodok z tretieho a štvrtého piliera (súkromné, daňovo zvýhodnené sporenie). Môže to byť v 60-tke, v 55-ke, je to na ňom.

Keď zistí, že skĺbiť vnúčatá a spoločenské aktivity moderného dôchodcu je čoraz ťažšie, zníži si pracovný úväzok ešte viac a začne poberať dôchodok aj z druhého piliera. A až keď sa rozhodne s prácou nadobro seknúť, začne poberať štátny dôchodok.

V ideálnom svete žiaden predčasný dôchodok nebude potrebný. Lebo dôchodok si naplánujete tak, ako budete chcieť a vaše možnosti budú dovoľovať. Predčasný dôchodok by mal byť možný iba zo zdravotných dôvodov, a takýto predčasný dôchodca by nemal byť nijako obmedzovaný voči iným dôchodcom, či pracujúcim. To, čo dnes predvádza štát s predčasnými dôchodkami je vrcholne trápne a často až neľudské. A doplácajú potom na to aj tí, ktorí predčasný dôchodok zo zdravotných dôvodov skutočne potrebujú.

Štát by nikoho nemal obmedzovať v jeho práci (aktivite). Dôchodcovia nech pracujú a podnikajú za rovnakých – a jednoduchých! – podmienok, ako ostatní. Pracujúci dôchodca má dnes odvodové zvýhodnenia, vďaka ktorým má vyššiu čistú mzdu. Mzdové zvýhodnenia však majú aj dôchodcovia s vysokým dôchodkom a zároveň vysokým platom, ktorí ich nepotrebujú. Štátu tak unikajú nemalé finančné prostriedky, ktoré by mohli byť radšej použité pre tých, ktorí ich skutočne potrebujú. Bohatí navyše poberajú dôchodky dlhšie, čo ešte zvyšuje nespravodlivosť systému voči priemernému dôchodcovi. Súčasné nastavenie je nesystémové a umožňuje legálne daňové úniky.

Riešením je nerobiť odvodové výnimky a všetku prácu zdaňovať rovnakým spôsobom. Aby sme nepoškodili dôchodcov s nízkymi dôchodkami, ktorí prídu o benefit odvodovo zvýhodnenej práce, spolu s daňovo-odvodovou reformou (Odvodový bonus) bude nutné jednorazovo valorizovať najnižšie dôchodky. Prostriedky, ktoré dnes štát stráca podporou tých, ktorí výhody nepotrebujú, presmerujeme na tých, ktorí ich skutočne potrebujú. Na bežných dôchodcov.

Takto budeme pristupovať k dôchodkovému systému, ak 29. februára dostaneme šancu niečo v našej krajine zmeniť. Viac o tom, ako by mal vyzerať ideálny dôchodkový systém, si môžete prečítať napríklad tu.

Moje meno je Peter Cmorej a vo voľbách 2020 kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita z miesta číslo 6 ako expert na Odvodový bonus a dôchodkový systém. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.