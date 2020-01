Šesť spôsobov ako táto vláda okradla dôchodcov a mladé rodiny, o ktorých ste netušili

Vedome znížil budúce dôchodky, okradol dôchodcov, nechal ich bez peňazí, obral o peniaze mladé rodiny, mamičky nechal bez materskej.

1. Fico vedome znížil budúce dôchodky

Bol jún 2018 a vtedy ešte premiér Fico sa už rozhodol, o čom bude kampaň Smeru v nasledujúcich voľbách. Ako kľúčové sociálne opatrenia predstavil strop dôchodkového veku. S cynizmom sebe vlastným priamo do zákona, do doložky vplyvov, napísal, že dôchodky budú vďaka jeho opatreniu nižšie. Ekonómovia vypočítali, že dôchodky klesnú až o 10% a celé to ešte bude stáť 100% HDP. Všetko, čo za celý rok vyprodukujú všetci obyvatelia Slovenska, toľko bude stáť jeden predvolebný populistický návrh.

Bez hanby, priamo v doložke vplyvov zákona, napísal Robert Fico, že budúce dôchodky budú nižšie.

2. Fico pripravil dôchodcov skoro o 7 miliárd eur

Marec 2009. Akciové trhy dosiahli svoje absolútne dno a dva dni na to poslanec Madej pozmeňujúcim návrhom mení v zákone o dôchodkovom sporení jedno slovo. Vyháňa tak dôchodkové sporiteľne z akcií, v akciách neostáva ani euro a akcie od toho dňa desať rokov nepretržite rastú. Ekonómovia Ódor s Povalom vypočítali, že Smer touto a ďalšou zmenou v roku 2013, keď vyhnal sporiteľov z akciových do dlhopisových fondov, pripravil budúcich dôchodcov možno až o 7 miliárd eur. To je ročný rozpočet Slovenska na dôchodky.

3. Dôchodky podľa priemernej mzdy budú opäť aj pre tých, čo nepracujú

Časy, keď dôchodok z priemernej mzdy vypočítali aj tomu, kto sa celý život ani o lopatu poriadne neoprel, sú späť. Mysliteľ Andrej Danko zariadil, že stačí odpracovať hodinu mesačne a keď takto nazbierate 30 rokov, váš minimálny dôchodok bude tretina z priemernej mzdy a teda viac, ako dôchodok predavačky, či učiteľky, ktorá si poctivo odpracovala 40 rokov. Čo viac, minimálny dôchodok podľa Danka sa bude dokonca aj zvyšovať rýchlejšie ako dôchodok poctivo pracujúceho! Lebo priemerná mzda, z ktorej je odvodený minimálny dôchodok rastie rýchlejšie, ako je rast štandardných dôchodkov.

4. Nechávajú dôchodcov bez peňazí a posielajú na nich vymáhačov

Všetci vieme, že Sociálna poisťovňa je zrelá na krach, ale vylepšovať svoje hospodárenie na úkor bezbranných dôchodcov je obzvlášť nechutné. Každý rok Sociálna poisťovňa pod vedením smeráka Vážneho oberá o dôchodky stovky dôchodcov. Tak ako pána Jozefa. Pán Jozef si požiadal o predčasný dôchodok. Treba pozastaviť živnostenské podnikanie, povedali mu, tak pozastavil a dôchodok dostal. Ale ejhľa, po dva a pol roku, keď bol pán Jozef už riadny starobný dôchodca, Sociálna poisťovňa zistila, že v čase požiadania o predčasný dôchodok bol pán Jozef stále členom komory stavebných inžinierov. Sociálna poisťovňa chce od pána Jozefa, aby vrátil vyplatený dôchodok a ešte aj doplatil nemocenské a dôchodkové poistenie. Dovtedy mu nevyplatí žiaden dôchodok a pán Jozef ostal úplne bez peňazí.

Sociálna poisťovňa totiž právo vykonávať zárobkovú činnosť automaticky považuje za dôkaz , že zárobkovú činnosť vykonávate. Máte okrúhlu pečiatku znalca? Alebo ste v komore lekárnikov? Podľa Sociálnej poisťovne určite potajme niekde pod stolom pečiatkujete znalecké posudky alebo predávate lieky. Má takéto konanie oporu v zákone? Samozrejme, že nemá, je to obyčajné okrádanie dôchodcov.

5. Okradli tie najchudobnejšie mladé rodiny

Každý rok viac ako 20 tisíc matiek nedostane materskú. Sú medzi nimi ženy na rizikovom tehotenstve, mladé začínajúce živnostníčky, ženy, ktorým skončila doba určitá počas prvej materskej, či študentky vysokých škôl, ktoré nezískali nárok na materskú, lebo sa to v dnešnom systéme jednoducho nedá (viac tu).

Všetky tieto ženy sú obeťou dnešného systému a často vychovávajú deti v relatívnej chudobe. Rodičovský príspevok bol minulý rok 220 eur. Skúste z toho vyžiť.

A čo urobili títo asociáli? Namiesto toho aby riešili problém 20 tisíc matiek ročne, tretiny žien, tak vymysleli dvojstupňový rodičovský príspevok. Matky, ktoré materskú mali, majú od januára rodičovský príspevok 370 eur a tie ktoré nemali, týchto 20 tisíc žien, iba 270 eur. Potrestali ich po druhýkrát.

A aby to nestačilo, ak mamička doteraz poberala dávky v hmotnej núdzi, nemusí si polepšiť ani o jediné euro, lebo dávky sa znižujú o 75% príjmu a rodičovský príspevok sa berie ako príjem.

6. Európske peniaze pre mladé rodiny vyhodili do luftu

Dvojstupňový rodičovský príspevok je krásnou ukážkou nekonečnej hlúposti predstaviteľov tejto vlády aj z iného dôvodu. Ak sa dnes mamička zamestnala a dieťa dala do škôlky, respektíve jaslí, tak si namiesto rodičovského príspevku mohla požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý bol o niekoľko desiatok eur vyšší ako „rodičák“. A hlavne, 75% z neho nám preplácala Európska únia.

Príspevok na starostlivosť sa však nezvýšil, situácia sa otočila, mamičkám sa viac oplatí poberať rodičovský príspevok a milióny eur z európskych zdrojov, ktoré mohli byť vyplatené mladým rodinám, ostanú v rozpočte Európskej únie.

Gratulujeme.

Stačilo? Chcete aby túto krajinu konečne spravovali ľudia, ktorí vedia čo robia? Stačí ísť 29. februára voliť a vybrať si číslo 3. SaS, ktorá má podrobný plán ako našu krajinu opraviť. Moje meno je Peter Cmorej a vo voľbách 2020 kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita z miesta číslo 6 ako expert na Odvodový bonus a dôchodkový systém. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.