Mladomanželské pôžičky – ďalší fejk tejto koalície

Vždy, keď sa politik rozhodne prerozdeľovať naše peniaze, dopadne to neslávne. V prvom roku fungovania toho nepoužiteľného nezmyslu schválil Štátny fond rozvoja bývania 17 úverov.

Pred necelým rokom presvedčil Most–Híd svojich koaličných partnerov, že by bolo dobre podporiť bývanie mladých rodín. Ale asi by to nebolo ono, ak by to hneď nezošnurovali kopou nezmyselných pravidiel. Úver je pre mladých do 35 rokov s maximálnym čistým príjmom vo výške 4-násobku životného minima pre posudzovanú domácnosť, čo je dnes necelých 1 430 Eur. No dobre teda.

Naši bojovníci za tradičnú rodinu však pridali aj obmedzenie 12 mesiacov od svadby a korunu tomu nasadilo ministerstvo, ktoré vo vyhláške určilo, že úrokom 1 % bude úročených iba prvých 15 tisíc a iba na 15 rokov. Všetko nad bude s úrokom 2 % a na 20 rokov. A ešte hodnota zabezpečenia musí byť aspoň 1,3-násobok výšky úveru a úver môže tvoriť maximálne 75 % z výšky plánovanej investície.

V praxi to znamená, že peniaze dostanete s výrazne horšími podmienkami, ako v komerčnej banke. S horšími limitmi, kratšou splatnosťou (a tým pádom vyššou splátkou) a nad 15 tisíc aj s výrazne horším úrokom. Možno namietať, že úver zo ŠFRB je s fixovanou úrokovou sadzbou na celú dobu. Áno, ale dnes vám aj komerčná banka zafixuje 1-1,2 % na 10 rokov, takže rozdiel tam prakticky nie je.

Najväčší gól je však fakt, že mladomanželskú pôžičku nemôžete použiť ani na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti, ako sa mnohí nádejali, keď túto novinku schválili. Mladomanželská pôžička je totiž zabezpečená nehnuteľnosťou a ŠFRB v tomto prípade neakceptuje žiadneho iného záložného veriteľa. Po slovensky: kupovaný byt musíte založiť v prospech mladomanželskej pôžičky a žiadna iná banka vám už na ňu ďalšie peniaze nedá.

17 schválených úverov sa zdalo málo aj poslancom za Most–Híd a tak na poslednej schôdzi schválili prevratné novinky. Od 1. 1. už môžete mať od svadby až 36 mesiacov a príjmová hranica sa posunula ešte o jedno životné minimum, na 5-násobok (1 780 eur). A takto za rok sa budú opäť čudovať, prečo o mladomanželské pôžičky nemá skoro nikto záujem a keď už, tak žiadajú o 15 tisíc na malé prerábky.

No to je tak, keď si neviete ani len poriadne prečítať čo navrhujete. Nevadí, komerčné banky aj naďalej radi privítajú medzi tými všetkými pármi žijúcimi v hriechu, rovnakého pohlavia a jednotlivcami, aj tradičné rodiny do 12, či 36 mesiacov.

A ako by to malo byť? V prvom rade, štát by nemal vôbec alebo len minimálne zasahovať do dobre fungujúceho a dokonale konkurenčného trhu, akým trh hypoték rozhodne je. Všetky náklady plánované na takéto blbosti a ich administráciu by sa mali radšej premietnuť do zníženia daní, nech ľudia sami rozhodujú o svojich peniazoch.

Čo by skutočne pomohlo mladým rodinám a ich bývaniu, je zvýšenie maximálnej úverovej angažovanosti (debt to income) alebo napríklad predĺženie splatnosti úveru z 30 na 40 rokov. Rovnako by pomohla aj podpora nájomného bývania, tak ako ju má v programe strana Sloboda a Solidarita – cez zlepšenie prístupu k financovaniu výstavby nájomného bývania a urýchlenie procesov výstavby.

29. februára budeme mať šancu niečo zmeniť. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Moje meno je Peter Cmorej a vo voľbách 2020 kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita z miesta číslo 6 ako expert na Odvodový bonus a dôchodkový systém